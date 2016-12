‘Er is leven na V&D’

Ze heeft menig traan gelaten. Emmers vol zelfs, zegt ze. Voor Sylvia Brik-Philippo kon het jaar niet slechter beginnen, toen het doek van Vroom & Dreesmann definitief viel. Bijna 35 jaar zette ze- telg uit een ècht V&D-gezin - haar beste beentje voor in het warenhuis. Maar nu ziet ze de zon weer schijnen.

Vastbesloten was ze. Sylvia Brik-Philippo (50) uit Deventer wilde net als haar vader en opa de veertig jaar bij Vroom & Dreesmann volmaken. Hoezeer de bedrijfscultuur ook was veranderd en ze met minder plezier naar het warenhuis fietste. ,,Het ging alleen nog maar om de pegels.’’

Huildrempel

Het faillissement maakte in één klap een eind aan haar droom in de voetsporen te treden van vader en opa. Het V&D-bloed stroomde door de aderen van de Philippo’s. ,,Mijn ouders, grootouders, écht, hun huizen waren helemaal ingericht met artikelen van V&D. Gordijnen, meubilair.’’ Nee, het faillissement zag ze niet aankomen, al wist ze dat het slecht ging. Maar er waren al zoveel reorganisaties geweest, dus die laatste zou V&D ook wel weer overleven.

De tranen bij Sylvia zijn een klein jaar na de definitieve sluiting opgedroogd. Maar dat heeft, geeft ze toe, lang geduurd. ,,Als je een half jaar geleden had gevraagd of er een leven is na V&D had ik zonder twijfel nee gezegd. Als iemand me vroeg hoe het met me ging, dan kwamen de tranen alweer. Mijn huildrempel lag lange tijd bijzonder laag. Mijn winkel, waar ik bijna 35 jaar had gewerkt, was niet meer. Het voelde alsof mijn leven was afgepakt. Daar werken was mijn uitje.’’

Bakkerij

Maar nu, zo’n tien maanden later, kan ze weer vooruit kijken en zeggen: ,,Ja, er is een leven na V&D.’’ Het werkzame leven lacht haar namelijk weer toe. Sinds medio oktober is ze in dienst bij bakkerij In De Soete Suikerbol in Twello. Getipt door een kennis. ,,Het was snel rond. Ik heb dan wel bijna 35 jaar winkelervaring, maar ben inmiddels 50 jaar en heb alleen een leao-diploma.’’ Ze lacht. ,,Een leao-diploma, ken je dat wel? Wie zegt dat nog wat?’’

Ze zegt het hartstikke naar haar zin te hebben bij haar nieuwe werkgever. Al is de bakker geen V&D. Want de horloge- en sieradenafdeling die ze in het warenhuis bestierde, dat was toch ècht haar ding. ,,Bij de bakker is er wel een wereld voor me open gegaan. Het is zó druk. Niet alleen met klanten in de winkel, maar ook met bestellingen. Ik wist echt niet dat zóveel mensen brood bij de bakker halen. Ik ben gewend om dat bij de supermarkt te kopen. Voor het gemak.’’

Sylvia heeft haar leven weer op de rit, maar het jaar 2016 wil ze inpakken in zwart papier. Ze was als verdoofd toen ze in februari haar baan kwijtraakte. Gevoelens van woede, verdriet. ,,In de WW, solliciteren. Dat had ik nooit gedaan. Het hele circus begon meteen, we kregen niet eens de tijd ons ontslag te verwerken. En ik kan je verzekeren, dat circus was iets heel anders dan het Prijzencircus bij V&D.’’

Ondanks het zware jaar is Sylvia haar humor niet verloren. ,,Nou, echt wel hoor, acht maanden was ik dat kwijt, nu pas kan ik weer grappen maken en er zelf weer om lachen.’’

Crimineel

Met lede ogen zag Sylvia de teloorgang van haar winkel aan. Beknibbelen op personeel, zodanig dat ze haar horloge- en sieradenafdeling soms onbeheerd moest laten. En dat gold ook voor andere afdelingen. ,,Ik moest toch wel eens naar het toilet? Het is gebeurd dat ik van de wc kwam en een crimineel met een tas vol kleding zag weglopen. Ik dacht, ze bekijken het maar. Ik ga er niet achteraan, met gevaar voor eigen leven ook nog eens. Dit is toch wat de leiding wil? Ja, ik was zó boos op mijn bazen. Die hebben het laten verpieteren, Nam jong personeel aan voor enkele uren per week. Personeel dat van toeten noch blazen wist. Dat louter kwam om een beetje geld te verdienen, maar een V&D-hart? Natuurlijk niet!’’

De laatste anderhalf jaar ging ze daarom al niet meer met echt plezier naar haar werk. Ja, de nog maar weinige collega’s met wie ze een warme band had, die hielden haar op de been. En natuurlijk de klant. Maar ze geeft toe dat ze murw was geslagen door alle reorganisaties en de manier waarop met het personeel werd omgegaan. Ze bedankte zelfs voor de rol van clown bij het prijzencircus. Ze vond het ongehoord hoe haar werkgever met het personeel omging.



Weggepest

,,Een paar vrouwen met jonge kinderen werden overgeplaatst naar Enschede. Zomaar. Zonder reden. Er werd geen rekening gehouden met hun thuissituatie. Ze hoopten natuurlijk dat ze ontslag zouden nemen. Weggepest werden ze.’’Ook al lacht het leven haar weer toe, ze vindt het nog altijd moeilijk om langs het met grote houten platen afgeschermde pand van V&D aan de Brink te lopen. Toch is ze er laatst even binnen geweest, toen een bouwvakker haar toestemming gaf even te kijken. ,,Pfff, niet meer te herkennen. Dat was echt wel even slikken. Ach ja, ik zal straks best eens gaan kijken, als het klaar is en H&M en The Sting er zitten. Sommigen zeiden tegen mij: ‘ga daar maar werken straks’. Echt niet’’, klinkt het resoluut. ,,Dat is me een brug te ver.’’