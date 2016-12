Koningsdag: Arm in arm met de koning

Hij was eigenlijk niet van plan naar Koningsdag in Zwolle te gaan, maar de foto waarop Matthijs Aarten met de koning staat te hossen, haalde alle kranten. Swingen met de arm van koning Willem Alexander over je schouder. Je dochter zelfs onder de oksel van de vorst. Wie kan dat nou zeggen? Welnu: Matthijs Aarten, 49 jaar, uit Kampen. ,,Als ik Koningsdag in Zwolle in één woord samen moet vatten, dan zeg ik lol.’’

Dat het bijzonder is realiseert hij zich, toch pocht Matthijs Aarten er niet mee. De enige herinnering aan Koningsdag in huize Aarten in Kampen is een lijstje van dertig bij twintig centimeter, met achter het glas de foto van zijn dochter en hemzelf. Meeswingend op de aanstekelijke muziek van het Zwolse hiphop-icoon Typhoon. Toch denkt Aarten in zijn strak ingerichte woning met veel plezier terug aan die memorabele woensdag 27 april. Hij heeft voor even mogen ervaren hoe het is een beroemdheid te zijn. ,,En dat voelt best wel even lekker.’’

Media-aandacht

,,De aandacht doet wat met je. Ik heb ervan genoten. In de spotlights staan, in dit geval op een plezierige manier. Waarom ik dat zo heb ervaren? Dat is een lastige, dat heeft met je psyche te maken. Kan ik niet precies duiden. Ik denk dat iedereen dat wel mooi vindt. Naast de media-aandacht werd ik op straat in Kampen door veel mensen aangesproken. Mooi. De andere kant van de medaille is dat die aandacht ook zo weer weg is, van de een op andere dag. Echt, je valt dan in een gat, als je even aan media-aandacht hebt mogen ruiken. Maar ik besef nu ook beter wat beroemdheden doormaken. Ik denk dat ik er dan helemaal gek van zou worden.’’

Matthijs Aarten, docent op hogeschool Windesheim, en zijn dochter Emma prijken op donderdag 28 april op de voorpagina van vrijwel alle Nederlandse kranten. Matthijs luid meezingend, met zijn arm in de lucht, gebalde vuist. Fanatiek meehossend op de muziek. Puberkinderen zouden zich er welhaast voor schamen hun vader zo uitbundig te zien. Zo niet de drie kids van Matthijs, die vonden het prachtig. Ze weten, het enthousiasme van hun vader is oprecht. Zo is hun vader. Niets om voor te schamen.

Giel Beelen

De impact dat hèt moment voor even op het leven van Matthijs had, daar keek hij oprecht van op. ,,Ik stond de volgende ochtend vroeg in mijn onderbroek in de huiskamer Giel Beelen live in zijn radioprogramma te woord. Mijn dochters dachten, wat is dat voor rumoer in de woonkamer? Vanaf 6 uur kreeg ik bericht na bericht op mijn smartphone. Onderweg naar mijn werk op Windesheim moest ik tanken. Bizar hoor, je hoofd dan op al die kranten in het rek te zien staan. En zo uitbundig. Nee joh, daar schaam ik me niet voor. Dat is wie ik ben, het was puur en het was een soort flow waarin ik me bevond. De sfeer was ook zo fantastisch!’’

,,Ik had even oogcontact met Willem Alexander, maar hij kan zich mij vast niet meer herinneren. Is ook niet erg. Ik riep nog, wat swingt u lekker! Natuurlijk was het toeval dat we uitgerekend op die plek stonden. Eigenlijk waren we helemaal niet van plan om naar Zwolle te gaan. Die drukte. De dachten dat we niets zouden zien. Op het laatste moment besloten we toch te gaan. We kwamen rond elf uur bij de plek waar Typhoon zou spelen. Hij was aan het soundchecken.’’

,,Het was er helemaal niet druk. Een dame, een oranjekenner, adviseerde ons hier te blijven staan. Dit is een heel goede plek, zei ze. Nou, dat bleek dus wel. En natuurlijk werd het steeds drukker maar wij stonden mooi eerste rang. Het was een supersfeer bij Typhoon. Het optreden kwam echt bij mij binnen. Sindsdien ben ik fan. En bizar, toen ik de beelden en de foto terugzag, zag ik dat ik die dame die ons had geadviseerd daar te gaan staan, in al mijn enthousiasme wat had weggedrukt. Voelde ik me best een beetje bezwaard over. Dus bij deze, mijn excuses.’’

Babbeltje

,,Was het mijn hoogtepunt dit jaar? Nee, dat zit hem toch meer in de privésfeer. We zijn met onze drie kinderen, Sem (20), Naomi (17) en Emma (12) in de herfstvakantie naar Rome geweest, dat raakt me veel meer. Samen met mijn hele gezin iets ondernemen. Dat zijn waardevolle herinneringen. Aan Koningsdag denk ik vooral met veel plezier terug, maar ook niet meer dan dat. Ik wil het niet groter maken dan het is. Oh ja, ik heb er wel wat contacten aan overgehouden. Geen vrienden waar ik nu over de vloer kom, maar wel mensen met wie je af en toe een babbeltje maakt als je ze tegenkomt. In die zin heeft het me, naast de lol, toch nog iets gebracht.’’